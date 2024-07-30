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عربي-دولي
سكب البنزين على جسد حماته في مصر.. وأضرم فيها النيران!
Lebanon 24
30-07-2024
|
09:50
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أضرم شاب مصري النيران في جسد حماته، بعدما سكب عليها البنزين بسبب الخلاف على مبلغ مالي كان قد اقترضه منها لشراء مركبة "توك توك".
وتم نقل المصابة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. (العربية)
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