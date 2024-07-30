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عربي-دولي

تصريحات نارية جديدة لأردوغان ضد تل أبيب.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
30-07-2024 | 11:10
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إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "إسرائيل تمارس وحشية تفوق ما اقترفه هتلر"، مشيرا إلى أنها "تشكل تهديدا للبشرية جمعاء".

وقال اردوغان في كلمة له في اجتماع لحزبه الحاكم في تركيا: "نحن لا نعتدي على حقوق الآخرين، ولا نسمح لأحد بالاعتداء على حقوقنا، ولن نترك إخواننا وحدهم عاجزين في أصعب أيامهم".
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وتابع: "كم من الأطفال يجب أن يموتوا، لإدراك أن سياسات إسرائيل الاستعمارية تهدد المنطقة بأكملها؟!".

واشار الى أن "إسرائيل التي لا تعترف بالقانون تشكل تهديدا للبشرية جمعاء وللعالم بأسره وليس فقط لفلسطين ولبنان".

كما أكد أن "إسرائيل هي الوحيدة في منطقتنا، التي تبحث عن أمنها من خلال العدوان والمجازر واحتلال الأراضي وتتصرف كتنظيم إرهابي".
 
وأشار إلى أنه "حتى الحرب كان لها قانونها الخاص، وإسرائيل تجاهلت ذلك.. لقد ارتكبوا همجية، من شأنها أن تغطّي على أفعال هتلر، الشخصية الأكثر لعنة في القرن الماضي. لقد تحولت غزة الآن إلى أكبر معسكر إبادة في العالم".
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