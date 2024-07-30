وفد أميركي رفيع المستوى يصل السعودية لبحث ملف اليمن

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وصل وفد أميركي رفيع المستوى، برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، لإجراء محادثات عن الوضع في اليمن، والتصعيد الأخير بين إسرائيل والحوثيين.ونقل الموقع عن مصدر مطلع على المحادثات إن التعاون الثنائي مستمر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتنفيذ العملية السياسية وتعزيز الاستقرار في اليمن والبحر الأحمر.وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ماكغورك سيسافر بعد ذلك إلى القاهرة "لإجراء مشاورات مع السلطات المصرية بشأن القضايا ذات الصلة، ولإحراز تقدم في المناقشات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس".ورفضت سفارة السعودية في واشنطن طلب موقع "أكسيوس" للتعليق على خبر المباحثات.ويشير الموقع إلى أن أهمية الزيارة تكمن في أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكثر قلقا في الأسابيع الأخيرة بشأن التوترات المتزايدة وإمكانية الانجرار إلى صراع متجدد في اليمن. (الحرة)