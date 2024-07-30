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أول تعليق إسرائيلي على اغتيال هنية: "موته يجعل العالم أفضل قليلا"

Lebanon 24
30-07-2024 | 23:53
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علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الأربعاء، على إعلان اغتيال رئيس مكتب حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.


وقال إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت"  الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، "هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم"، مضيفا "لا مزيد من اتفاقيات الاستسلام الوهمية ولا مزيد من الرحمة لهؤلاء المحكوم عليهم بالموت".
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وقال إلياهو: "موت هنية يجعل العالم أفضل قليلا".

وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إننا "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

ولم يصدر أي بيان رسمي عن إسرائيل حتى اللحظة في هذا الشأن. 

من الجدير ذكره، أن إلياهو هو صاحب نظرية استهداف غزة "بقنبلة نووية"، حيث قال في 5 تشرين الثاني 2023 لإذاعة إسرائيلية بأن قصف قطاع غزة بقنبلة نووية هو أحد الخيارات المقبولة في رأيه. (روسيا اليوم)
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