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"كل أعداء إسرائيل سيهلكون"... وزير المالية الإسرائيلي يعلق على اغتيال هنية وشكر

Lebanon 24
31-07-2024 | 00:36
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قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن "كل أعداء إسرائيل سيهلكون".
 
وفيما يبدو تعليقا من سموتريتش، بعد ساعات من عملية اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت الليلة الماضية، وقبيل ساعات من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، كتب سموتريتش في منشور عبر منصة "إكس": "إن كل أعداء إسرائيل سيهلكون".
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وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.
وقال الحرس الثوري الإيراني إننا "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".
من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفر عن "مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل".
وكشف الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي اغتال في الهجوم فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله حسن نصر الله. (روسيا اليوم)
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