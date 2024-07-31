بطائرة مسيّرة.. البرهان ينجو من محاولة اغتيال شرقي السودان

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أثناء زيارة معهد المشاة بولاية البحر الأحمر، نجا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من هجوم طائرة مسيّرة استهدف قاعدة بشرق السودان.وأفادت "العربية" ان البرهان نجا من محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة استهدفته صباح اليوم الأربعاء شرقي السودان.وأضافت المصادر أن مسيرة انتحارية استهدفت البرهان أثناء مشاركته في مهرجان تخريج طلاب الكلية الحربية بمعهد "جِبيتْ" العسكري بولاية البحر الأحمر.وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني بخير وتم إجلاؤه إلى مدينة بورتسودان.(العربية)