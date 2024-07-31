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عربي-دولي

ساعات قبل اغتياله.. شاهدوا أحدث فيديو لإسماعيل هنية يتجول في شوارع طهران

Lebanon 24
31-07-2024 | 04:42
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قامت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بنشر فيديو يظهر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يتجول في طهران ساعات قبل اغتياله.

وعلقت الوكالة في منشور على منصة "إكس": "أحدث فيديو للشهيد إسماعيل هنية في طهران وحضوره في معرض أرض الحضارات".

ويظهر هنية مع وفد مرافق يتجولون في شوارع العاصمة، إلا أن الوكالة لم تحدد وقت تصوير الفيديو بالتحديد.
 
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ووصل هنية إلى طهران، أمس الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مجلس الشورى، وقد التقى الأخير والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. (سكاي نيوز)




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