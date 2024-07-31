ساعات قبل اغتياله.. شاهدوا أحدث فيديو لإسماعيل هنية يتجول في شوارع طهران

قامت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بنشر فيديو يظهر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يتجول في طهران ساعات قبل اغتياله.



وعلقت الوكالة في منشور على منصة "إكس": "أحدث فيديو للشهيد إسماعيل هنية في طهران وحضوره في معرض أرض الحضارات".



ويظهر هنية مع وفد مرافق يتجولون في شوارع العاصمة، إلا أن الوكالة لم تحدد وقت تصوير الفيديو بالتحديد.

The latest video of the martyr "Ismail Haniyeh" in Tehran and his presence in the "Land of Civilizations" exhibition pic.twitter.com/hEp8XzloiH — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) July 31, 2024 Advertisement

ووصل هنية إلى طهران، أمس الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مجلس الشورى، وقد التقى الأخير والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. (سكاي نيوز)









