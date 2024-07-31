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عربي-دولي

ألمانيا تستدعي السفير الصيني... ما السبب؟

Lebanon 24
31-07-2024 | 06:50
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استدعت الخارجية الألمانية السفير الصيني لدى برلين بسبب هجوم إلكتروني على المكتب الاتحادي للجيوديسيا ورسم الخرائط لجمهورية ألمانيا الاتحادية "BKG" في عام 2021.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي في برلين: "في عام 2021، وقع هجوم سيبراني في غاية الجدية على المكتب الفيدرالي للجيوديسيا ورسم الخرائط، وتبين أن قراصنة من الصين وقفوا خلف الهجوم".
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وأضاف: "اليوم نعلم أن مجرمي الإنترنت الصينيين الذين تسيطر عليهم الدولة قد تسللوا إلى شبكة BKG لأغراض التجسس".

وأكد المتحدث أن الحكومة الألمانية، تدين بشدة هذا الهجوم السيبراني. (روسيا اليوم)

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