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بلينكن: الولايات المتحدة "ليس لها يد" باغتيال هنية

Lebanon 24
31-07-2024 | 07:44
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم أن الولايات المتحدة "ليس لها يد" في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في طهران.

وقال في مقابلة متلفزة نشر مكتبه مقتطفات منها واوردتها "فرانس برس": "أولا لم نكن على علم وليس لنا يد" في ذلك.
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أنتوني

بلينكن

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