قتل أطفاله الـ4 وصورهم... وأرسل الفيديو لوالدتهم!

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بدأت جهات التحقيق في مصر أخذ أقوال الأب الذي قتل أطفاله الأربعة في قرية حلابة في قليوب في محافظة القليوبية، وأكد المتهم أنه قام بقتل أطفاله الـ4 وهم: جلال عبد العظيم 21 سنة، وتسنيم 18 سنة، وريتاج 9 سنوات، ونديم 15 عاما وذلك لقيامة بتعاطي المواد المخدرة.كما أكد المتهم فى التحقيقات أنه كان يوجد خلافات بينه وبين زوجته، وبعد رفضها الرجوع إليه قام بذبح وطعن أطفاله، ثم قام بوضع الجثامين بجوار بعضها وقام بتصويرها وإرسالها لوالدتهم؛ عقابا لها لرفضها الرجوع إليه، كما أوضح أنه قام بجريمته بعد أن قدم لأبنائه عصيرا ووضع فيه المخدر وبعد فقدانهم الوعي قام بتنفيذ جريمته. (العربية)