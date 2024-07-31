إغتيال هنية رسالة إلى نصرالله وإيران... كيف ستردّ طهران على إسرائيل؟

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قال الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، إن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية في طهران، رسالة واضحة لإيران قبل أن تكون لإسماعيل هنية أو "حماس".واعتبر أنها رسالة موجهة أيضا لأمين عام "حزب الله" حسن نصرالله الذي هددت إسرائيل باغتياله، ورسالة أيضا لكبار القيادات الإيرانية بأن لديهم هذه الإمكانية، وأنهم يستيطعون الوصول للمرشد الأعلى علي خامنئي في الداخل الإيراني إذا ما هدد الأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أكثر من مرة.ويرى عبد الرحمن أن الواقعة كاشفة عن هشاشة الأمن الإيراني، ومدى نفوذ الموساد الإسرائيلي داخل طهران، وعدم قدرة إيران بالدفاع عن أجوائها للتصدي لهذه الاختراقات التي وصلت إلى غرفة نوم إسماعيل هنية.وعن حدود الرد الإيراني يرى عبد الرحمن أن طهران ستحاول السيطرة على الأمر الذي يعتبر اختراقا وتجاوزا للخطوط الحمراء الإيرانية عبر إستراتيجية "امتصاص الضربات"، وهي لديها القدرة على امتصاص هذه الضربة، لكن من المتوقع أن تُحرّك إيران الفصائل الموالية لها في المنطقة في سوريا ولبنان والعراق واليمن.أما المحلل السياسي اللبناني خالد العزي، أستاذ العلاقات الدولية والسياسات الخارجية، فقال إن اغتيال هنية تحديدا وليس مسؤول إيراني، حدث لأنه يبقى ضيفا وليس إيرانيا، وطهران لن تدخل حربا من أجله، متوقعا أن تحدث تسويات كبيرة.وشدد على أن اغتيال هنية بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني وتحديدا في مكان نومه ومرافقه، ليست عملية اغتيال طبيعية، ولكن هناك أدلة متفشية ومرتبطة بالموساد الإسرائيلي أدت إلى تنفيذ هذه العملية، مؤكدا أن الوصول إلى هنية في قلب النظام الإيراني رسالة واضحة إلى الجميع أننا نستطيع أن نصل إلى حيث نريد، وهو ما قاله نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي وحدده في تنفيذ عمليتين مهمتين الأولى ضد فؤاد شكر المسؤول العسكري، والرجل الثاني في حزب الله وفي عقر دار الحزب في الضاحية الجنوبية.وأشار إلى أن "نتنياهو يعرف أن أي تحرك إيراني سيلاقى بالمثل، وأن الولايات المتحدة لن تترك إسرائيل وحدها في الحرب ولن تتقبل الاعتداء على هذا الحليف، وهو ما قاله وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في تصريح له شدد فيه على عدم ترك إسرائيل وحدها إذا تعرضت لهجوم، ثم تحركت السفن الأميركية تجاه السواحل اللبنانية". (سكاي نيوز)