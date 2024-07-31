Advertisement

عربي-دولي

إغتيال هنية رسالة إلى نصرالله وإيران... كيف ستردّ طهران على إسرائيل؟

Lebanon 24
31-07-2024 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1228811-638580402221532879.jpg
Doc-P-1228811-638580402221532879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، إن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية في طهران، رسالة واضحة لإيران قبل أن تكون لإسماعيل هنية أو "حماس".

واعتبر أنها رسالة موجهة أيضا لأمين عام "حزب الله" حسن نصرالله الذي هددت إسرائيل باغتياله، ورسالة أيضا لكبار القيادات الإيرانية بأن لديهم هذه الإمكانية، وأنهم يستيطعون الوصول للمرشد الأعلى علي خامنئي في الداخل الإيراني إذا ما هدد الأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أكثر من مرة.
Advertisement

ويرى عبد الرحمن أن الواقعة كاشفة عن هشاشة الأمن الإيراني، ومدى نفوذ الموساد الإسرائيلي داخل طهران، وعدم قدرة إيران بالدفاع عن أجوائها للتصدي لهذه الاختراقات التي وصلت إلى غرفة نوم إسماعيل هنية.

وعن حدود الرد الإيراني يرى عبد الرحمن أن طهران ستحاول السيطرة على الأمر الذي يعتبر اختراقا وتجاوزا للخطوط الحمراء الإيرانية عبر إستراتيجية "امتصاص الضربات"، وهي لديها القدرة على امتصاص هذه الضربة، لكن من المتوقع أن تُحرّك إيران الفصائل الموالية لها في المنطقة في سوريا ولبنان والعراق واليمن.

أما المحلل السياسي اللبناني خالد العزي، أستاذ العلاقات الدولية والسياسات الخارجية، فقال إن اغتيال هنية تحديدا وليس مسؤول إيراني، حدث لأنه يبقى ضيفا وليس إيرانيا، وطهران لن تدخل حربا من أجله، متوقعا أن تحدث تسويات كبيرة.

وشدد على أن اغتيال هنية بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني وتحديدا في مكان نومه ومرافقه، ليست عملية اغتيال طبيعية، ولكن هناك أدلة متفشية ومرتبطة بالموساد الإسرائيلي أدت إلى تنفيذ هذه العملية، مؤكدا أن الوصول إلى هنية في قلب النظام الإيراني رسالة واضحة إلى الجميع أننا نستطيع أن نصل إلى حيث نريد، وهو ما قاله نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي وحدده في تنفيذ عمليتين مهمتين الأولى ضد فؤاد شكر المسؤول العسكري، والرجل الثاني في حزب الله وفي عقر دار الحزب في الضاحية الجنوبية.

وأشار إلى أن "نتنياهو يعرف أن أي تحرك إيراني سيلاقى بالمثل، وأن الولايات المتحدة لن تترك إسرائيل وحدها في الحرب ولن تتقبل الاعتداء على هذا الحليف، وهو ما قاله وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في تصريح له شدد فيه على عدم ترك إسرائيل وحدها إذا تعرضت لهجوم، ثم تحركت السفن الأميركية تجاه السواحل اللبنانية". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:47 | 2024-07-31
11:27 | 2024-07-31
11:10 | 2024-07-31
10:50 | 2024-07-31
10:26 | 2024-07-31
10:18 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24