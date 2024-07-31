البرهان: لن نتفاوض مع الدعم السريع

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة إن "الجيش السوداني لن يتفاوض مع قوات الدعم السريع ولا يخشى الطائرات المسيّرة".



وكانت مسيّرة هاجمت قاعدة عسكرية شرق السودان، أثناء وجود البرهان فيها. (العربية)

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