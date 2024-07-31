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إقتصاد

منذ بدء الحرب.. كم بلغ حجم مشتريات إسرائيل العسكرية من أميركا؟

Lebanon 24
31-07-2024 | 10:26
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أعلنت إسرائيل أنها اشترت أسلحة بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار من الولايات المتحدة فقط، منذ بدء حرب غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية: "منذ بداية الحرب تم تنفيذ مشتريات دفاعية من الولايات المتحدة بقيمة تزيد على 40 مليار شيكل (أكثر من 10 مليارات دولار)".
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وأوضحت الوزارة أن "هذا الرقم يعد أعلى حجم مشتريات على الإطلاق في مثل هذا الإطار الزمني"، أي في أقل من 10 أشهر.

وتتعلق هذه المبالغ بالأموال التي دفعتها إسرائيل للولايات المتحدة مقابل شراء الأسلحة منذ بدء حرب غزة، بخلاف حزم المساعدات الأخرى على مختلف الأصعدة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع في نيسان الماضي حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليار دولار، منها 14 مليارا كمساعدات عسكرية.

وفي حزيران الماضي أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية للجيش الإسرائيلي بقيمة تخطت 6.5 مليارات دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وتعد إسرائيل أكثر دولة في العالم تحصل على مساعدات أميركية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة مذكرة تفاهم في عام 2016 مدتها 10 سنوات، تغطي الفترة من أول تشرين الأول 2018 إلى 30 أيلول 2028.
 

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