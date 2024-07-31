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استشهاد مراسل "الجزيرة" إسماعيل الغول والمصوّر رامي الريفي

Lebanon 24
31-07-2024 | 10:50
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استشهد مراسل قناة "الجزيرة" إسماعيل الغول، والمصوّر رامي الريفي في قصف إسرائيلي استهدفهما في مدينة غزة.
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