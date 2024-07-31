"انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية".. علماء الأمة ينعون إسماعيل هنية

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نعى علماء وهيئات إسلامية عديدة في أنحاء العالم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية عقب اغتياله في العاصمة الإيرانية طهران.ووصفوا ما جرى بأنه جريمة نكراء وعملية غادرة، معربين عن تعازيهم للشعب الفلسطيني.الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينقال الاتحاد إن هنية "أفنى حياته وحياة أسرته في الدفاع عن حقوق أمته ووطنه"، وكان "نموذجا للقيادة الشجاعة والحكيمة، وصوتا للحق في مواجهة الباطل".وأعرب الاتحاد عن إدانته الشديدة "لهذه العملية الجبانة التي تعد جريمة نكراء وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية".هيئة علماء المسلمين في العراققالت الهيئة إن الأمة الإسلامية أصبحت اليوم على "أمر جلل وخطب عظيم الوقع، بفقدها القائد المجاهد إسماعيل هنية".وأعربت الهيئة عن تعازيها لشعب فلسطين والأمة الإسلامية جميعا، ورأت أن هذا الحدث "يعكس ما عند العدو من خذلان ويأس في أن يحقق غاياته أو ينال مآربه على أرض الميدان".رئاسة الشؤون الدينية التركيةقال رئيس الشؤون الدينية علي أرباش إن هنية "ابن شجاع للمقاومة الفلسطينية"، وقد "نال الشهادة جراء عملية اغتيال دنيئة".وأعرب أرباش عن تعازيه للشعب الفلسطيني، داعيا لهنية بالرحمة.هيئة مسلمي روسياقال رئيس الهيئة الروحية للمسلمين في روسيا المفتي الشيخ راويل عين الدين إن اغتيال هنية "عدوان على مستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله".وأعرب المفتي، في بيان، عن تعازيه للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الشعب "الشجاع" قد أثبت قدرته على العمل الحاسم وأنه سيكون قادرا على تجاوز هذا الاختبار من خلال الوحدة وإرادة النصر. (الجزيرة)