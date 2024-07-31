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أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 11 مليار دولار منذ بدء حرب غزة

Lebanon 24
31-07-2024 | 12:37
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، شراء أسلحة أميركية بقيمة 11 مليار دولار منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
أفادت الوزارة بذك في بيان أصدرته بمناسبة تعيين أفيرام حسون رئيسا جديدا لبعثتها إلى الولايات المتحدة.
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وأشارت إلى أن تعيين حسون يأتي خلفا للعميد احتياط ميشيل بن باروخ، الذي شغل المنصب لمدة 5 سنوات.
وقالت الوزارة: "منذ 7 تشرين الأول 2023، اشترت بعثة وزارة الدفاع الإسرائيلية أسلحة أمريكية بـ11 مليار دولار عبر عمليات استحواذ دفاعية غير مسبوقة".
وأوضحت أن تلك الأسلحة تشمل "سربا من طائرات F-35، ومحركات دبابات، ومركبات مدرعة، ومركبات قتالية".
وتابعت: "كما نقلت البعثة آلاف الأطنان من المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر مئات الرحلات الجوية وعشرات الشحنات البحرية". (الأناضول)
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