أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 11 مليار دولار منذ بدء حرب غزة

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، شراء أسلحة أميركية بقيمة 11 مليار دولار منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.أفادت الوزارة بذك في بيان أصدرته بمناسبة تعيين أفيرام حسون رئيسا جديدا لبعثتها إلى الولايات المتحدة.وأشارت إلى أن تعيين حسون يأتي خلفا للعميد احتياط ميشيل بن باروخ، الذي شغل المنصب لمدة 5 سنوات.وقالت الوزارة: "منذ 7 تشرين الأول 2023، اشترت بعثة وزارة الدفاع الإسرائيلية أسلحة أمريكية بـ11 مليار دولار عبر عمليات استحواذ دفاعية غير مسبوقة".وأوضحت أن تلك الأسلحة تشمل "سربا من طائرات F-35، ومحركات دبابات، ومركبات مدرعة، ومركبات قتالية".وتابعت: "كما نقلت البعثة آلاف الأطنان من المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر مئات الرحلات الجوية وعشرات الشحنات البحرية". (الأناضول)