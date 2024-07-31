الأزهر يدين "الجريمة الإسرائيلية" ويصف هنية بـ "المناضل الشهيد"

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أدان الأزهر الشريف ما وصفها بــ "الجريمة البشعة" التي أقدمت إسرائيل على ارتكابها باغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية فجر اليوم، ضمن سلسلة الاعتداءات التي يمارسها "الكيان المحتل".وأكد الأزهر في بيان: أن الشهيد المناضل قضى حياته في الذود والدفاع عن أرضه وعن قضية العرب والمسلمين ــ قضية فلسطين الحرة الصامدة.وشدد البيان على أن هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني المناضل الذي قدم ولا يزال يقدم تضحيات عظيمة لاستعادة حقوقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.(روسيا اليوم)