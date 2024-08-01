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عربي-دولي

إيران اجتمعت لبحث خيارات الرد.. معلومات كشفت ما قد يحصل

Lebanon 24
01-08-2024 | 11:22
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أشارت وكالة "أ.ف.ب" إلى أن اجتماع خامنئي والفصائل بحث سيناريوهين للرد على مقتل هنية.

ولفت الوكالة إلى أن اجتماع طهران بحث الرد المتزامن من إيران وحلفائها أو الرد المرحلي من كل جانب.

واشارت إلى أن الخيار الأكثر ترجيحا هو الهجوم  على إسرائيل من العراق واليمن وسوريا.
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وقالت الوكالة أن "حزب الله" قد يشن هجوما منفردا بعد هجوم الفصائل من سوريا واليمن والعراق.
 
يُذكر أن خمسة مصادر لرويترز قالت إن مسؤولين إيرانيين كبارا سيلتقون بممثلي حلفاء طهران في المنطقة من لبنان والعراق واليمن لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد قتل اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران.
المصدر: الحدث
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