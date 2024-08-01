إيران اجتمعت لبحث خيارات الرد.. معلومات كشفت ما قد يحصل

Advertisement

أشارت وكالة "أ.ف.ب" إلى أن اجتماع خامنئي والفصائل بحث سيناريوهين للرد على مقتل هنية.ولفت الوكالة إلى أن اجتماع طهران بحث الرد المتزامن من إيران وحلفائها أو الرد المرحلي من كل جانب.واشارت إلى أن الخيار الأكثر ترجيحا هو الهجوم على إسرائيل من العراق واليمن وسوريا.وقالت الوكالة أن "حزب الله" قد يشن هجوما منفردا بعد هجوم الفصائل من سوريا واليمن والعراق.