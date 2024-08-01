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عربي-دولي

زلزال قوي ضرب إيطاليا.. إليكم كم بلغت درجته

Lebanon 24
01-08-2024 | 16:14
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شعر سكان شمال شرق كوزنسا في إيطاليا بزلزال قوي، مساء اليوم الخمس، حسب رويترز.
 
وبلغت قوة الزلزال 5.9 درجات على بعد 40 كم من كوزنسا.
 
ووصل عمق الزلزال إلى 18 كم (11 ميلاً) وشعر به العديد من الأشخاص بالقرب من مركز الزلزال.
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