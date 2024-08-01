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وكالة "فارس": إسرائيل تقف وراء اغتيال هنية

Lebanon 24
01-08-2024 | 17:16
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قالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، أن "التحقيقات الأولية تظهر وقوف إسرائيل وراء اغتيال إسماعيل هنية في طهران".
وأوضحت أن "التحقيقات أشارت إلى تعرّض مقر إقامة هنية الواقع في الطابق الرابع من أحد مباني منطقة الزعفرانية في طهران، إلى مقذوف، الأمر الذي أدّى إلى تحطّم أجزاء من السقف والنوافذ، ومقتل هنية وأحد حراسه".
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وأكدت الوكالة أن "التحقيقات ذهبت إلى وقوف إسرائيل وراء عملية الاغتيال هذه".
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