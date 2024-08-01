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حماس تدعو لصلاة الغائب ومسيرات غضب في جميع أنحاء العالم

Lebanon 24
01-08-2024 | 23:17
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دعت حركة "حماس" إلى أداء صلاة الغائب على روح القائد إسماعيل هنية، اليوم بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وإلى خروج مسيرات الغضب من كل مسجد.
كما دعت الحركة في بيان مساء الخميس، إلى "التنديد بجريمة الاغتيال الجبانة، وإدانة تواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك".
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وحثت في بيانها "جماهير شعبنا الثائر في الضفة الغربية المحتلة على جعل يوم غد الجمعة يومَ غضب عارم في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم ومستوطنيه الإرهابيين، وانتصارٍ وإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة".
وشددت على ضرورة "التأكيد على التمسك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك".
(روسيا اليوم)
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