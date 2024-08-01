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الصفدي ونظيره الإيراني يبحثان تداعيات اغتيال هنية

Lebanon 24
01-08-2024 | 23:30
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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإيراني علي باقري كني، مساء الخميس، التصعيد "الخطير" بالمنطقة وحمايتها من "التبعات الكارثية" له.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من باقري كني، وفق بيان للخارجية الأردنية.
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وذكر البيان، أن الوزيرين بحثا "التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وسبل خفضه، وحماية المنطقة من التبعات الكارثية لهذا التصعيد الذي يشكل وقف العدوان على غزة واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الخطوة الأولى نحو خفضه".
كما بحثا "تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، والذي دانه الأردن جريمة تصعيدية وخرقاً للقانون الدولي".
وتناولا عدداً من القضايا الثنائية، واتفقا على اللقاء قريباً لبحث الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية، وفق البيان ذاته. (الاناضول)

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