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عربي-دولي

الكويت.. أكثر من 300 مفقود بعد 34 عاما على الغزو العراقي

Lebanon 24
02-08-2024 | 00:45
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أعلن رئيس جمعية "أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية"، فايز العنزي، أن عدد المفقودين منذ الغزو العراقي للدولة الخليجية عام 1990، يبلغ 311 شخصا.
وأضاف العنزي في حديث إلى صحيفة "الأنباء" المحلية أن الكويت تمكنت من إعادة رفات 294 شخصا من العراق، فيما لا يزال 311 شخصا في عداد المفقودين، بينهم أشخاص من جنسيات غير كويتية.
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ووفقا للعنزي، فإن المؤسسة التي يرأسها هي "جمعية نفع عام تم تأسيسها وإشهارها عام 1998، ويتكون أعضاؤها من أهالي الأسرى الشهداء"، موضحا أنها تركز في البداية على تحديد المعلومات التي تساعد على معرفة مصير الأسرى العراق.
وتابع: "ثم تم التواصل مع دول الضد (التي أيدت صدام حسين) لإنشاء لجان تخص الأسرى الكويتيين، ومن بعد سقوط النظام العراقي بدأنا البحث عن رفات شهدائنا الأسرى والمفقودين داخل الأراضي العراقية وتم التعامل مع 4 مواقع عراقية كانت تحتضن رفات أسرانا الشهداء وهي السماوة وكربلاء والرمادي والعمارة العراقية".
وأعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني أنه تم تحديد مصير 10 من الأسرى والمفقودين والتعرف على هوياتهم.
(الحرة)
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