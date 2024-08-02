"مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن" ينتقد نهج إسرائيل



وقال هويسغن، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل مساره المتمثل في القضاء الحاسم على الإرهابيين الذين يهددون وجود إسرائيل: «دون مراعاة للرهائن الذين بين أيديهم، ودون اعتبار للأميركيين الذين يدعون إلى الاعتدال».

Advertisement وأضاف هويسغن في إشارة إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في هجوم بالعاصمة الإيرانية طهران: «من ناحية أخرى، سيتعين على إيران الرد لحفظ ماء الوجه». انتقد رئيس «مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن»، كريستوف هويسغن، نهج الحكومة الإسرائيلية في حرب غزة.وقال هويسغن، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل مساره المتمثل في القضاء الحاسم على الإرهابيين الذين يهددون وجود إسرائيل: «دون مراعاة للرهائن الذين بين أيديهم، ودون اعتبار للأميركيين الذين يدعون إلى الاعتدال».وأضاف هويسغن في إشارة إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في هجوم بالعاصمة الإيرانية طهران: «من ناحية أخرى، سيتعين على إيران الرد لحفظ ماء الوجه».

وأشار إلى أنه لا يسعنا هنا سوى الأمل في أن يكون رد الفعل الإيراني معتدلاً، وقال: «دوامة التصعيد في الشرق الأوسط مستمرة في الدوران. ومن الناحية الواقعية، فإن الحكومة الألمانية ليس لديها القدرة على التأثير على أي شيء». (الشرق الأوسط)