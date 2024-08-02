بعد احتجاجات واعمال عنف.. فرض حظر التجول في نيجيريا

Advertisement

أعلنت الحكومة النيجيرية، فرض حظر التجول في بعض من الولايات، بسبب الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة بعد رفع الدعم عن البنزين.وفرضت الحكومة، مساء الخميس، حظر التجول في ولايات غومبي وجيغاوا وكانو والنيجر ويوبي، بسبب الاحتجاجات التي بدأت في البلاد وتحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق.وأشار حاكم ولاية كانو أبا كبير يوسف، في بيان، إلى أن الاحتجاجات في الولاية تحولت إلى أعمال عنف.وقال يوسف: "نتيجة للتقييم الدقيق للأحداث، قررنا فرض حظر التجول من أجل منع نهب المتاجر، وتدمير الممتلكات، وقتل المواطنين الأبرياء".(الأناضول)