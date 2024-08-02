مادورو يحذر أميركا من التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا

Advertisement

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استيائه من تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، مطالبا واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.جاء ذلك في خطاب لمؤيديه من شرفة قصر الرئاسة في العاصمة كاراكاس، أكد فيها مادورو أن فنزويلا دولة ذات سيادة وأن إرادة الشعب تجلت في الانتخابات.وأضاف: "تخرج واشنطن لتقول إن هناك رئيسا آخر في فنزويلا، أيتها الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخلي في شؤون فنزويلا الداخلية".وتطرق مادورو إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب صدور نتائج الانتخابات، قائلا: "85 بالمئة منهم مهاجرون قدموا من كولومبيا وبيرو وشيلي وتكساك، فنحن شهدنا انقلابات عديدة، ولكن لم نر قط مجرمين بهذه الصفات يعدون مثل هذه المكيدة الكبيرة، فهؤلاء جيل جديد من العصابات، إذ يريدون تحويل فنزويلا إلى بلد تحكمه العصابات مثل هايتي والإكوادور".ودعا مادورو جميع من يريدون الاعتراض على نتائج الانتخابات التي أعلنها مجلس الانتخابات الوطني إلى تسليم طلباتهم بهذا الخصوص إلى محكمة العدل العليا في البلاد وإلى المجلس.(الاناضول)