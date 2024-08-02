بالفيديو: بدء مراسم تشييع هنية في الدوحة

بدأت مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي وصل جثمانه أمس الخميس إلى الدوحة، قادمًا من العاصمة الإيرانية طهران، التي اغتيل فيها يوم الأربعاء الماضي.

وتوافد آلاف المصلين إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة للمشاركة في تشييع هنية بعد صلاة الجمعة، حيث أجريت استعدادات لتشييع الجثمان هنية بحضور شعبي ورسمي، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

بدء مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة.

https://t.co/pDuUAmdxXi — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 2, 2024 Advertisement