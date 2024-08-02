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عربي-دولي

"جهلة وأغبياء".. ترامب يشن هجوماً على يهود أميركا

Lebanon 24
02-08-2024 | 12:13
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شنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على اليهود الأميركيين، الذين يعتزمون التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في نوفمبر المقبل، واصفاً اليهود الذين يدعمون الحزب الديمقراطي، بأنهم "جهلة أو خائنون ويكرهون دينهم"، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
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وقد ارتفعت وتيرة انتقاد ترامب لليهود منذ اعتزام نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التقدم للسباق الانتخابي الرئاسي كمرشحة للحزب الديمقراطي.

وقال ترامب، في مقابلة سابقة مع محطة إذاعية محلية: "عليك فحص رأس كل يهودي يصوت لهاريس أو بايدن (الرئيس الأميركي جو بايدن)".

وتابع: "إذا كنت يهودياً وصوتت للديمقراطيين، فأنت أحمق تماماً".

وكرر ترامب خلال الأشهر الماضية هجومه على اليهود الداعمين للحزب الديمقراطي ووصف الحزب بأنه "يكره إسرائيل".
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