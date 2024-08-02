28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هنية يوارى الثرى والآلاف في تشييعه!
Lebanon 24
02-08-2024
|
12:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقيمت الصلاة على جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة، حيث شارك الآلاف في تشييعه، قبل نقله إلى مثواه الأخير في شمال العاصمة، عقب اغتياله في طهران بضربة نُسبت إلى إسرائيل وأثارت مخاوف متزايدة من صراع إقليمي أوسع.
Advertisement
وبعد الصلاة، بحضور الرجل الثاني في الحركة خليل الحيّة، حُمل النعش الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف قبل نقله إلى مقبرة لوسيل ليوارى الثرى في قطر التي كانت مقرّ إقامته مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي لحماس.
وكان من بين الحاضرين الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس خالد مشعل الذي قال في ختام المراسم إن هنيّة "خدم قضيته وشعبه وقُدسه ... خدمها مجاهداً وخدمها داعية حافظاً للقرآن، وخدمها رئيساً للوزراء".
وأضاف: "كان وسط شعبه لا يتخلف عنهم، لم يخرج من غزة إلا ليناضل من أجل قضيته على مدى العالم".
انتهت المراسم بهتافات غاضبة، حيث حمل عشرات الشبان الغاضبين أحد المصلين الذي بُترت ذراعه وساقه، ولف بالعلم الفلسطيني، أثناء خروجهم من المسجد، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انقلاب عوني كبير
Lebanon 24
انقلاب عوني كبير
02:15 | 2024-08-02
02/08/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ "حزب الله" من تل أبيب؟ إعلام إسرائيليّ يكشف
Lebanon 24
ماذا تبلغ "حزب الله" من تل أبيب؟ إعلام إسرائيليّ يكشف
14:00 | 2024-08-02
02/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحيا حفلاً في سوريا... فنان لبنانيّ: "ما استوعبت يلي صار معي" (فيديو)
Lebanon 24
أحيا حفلاً في سوريا... فنان لبنانيّ: "ما استوعبت يلي صار معي" (فيديو)
09:44 | 2024-08-02
02/08/2024 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية من قاطنيه... شاهدوا بالصور ما جرى اليوم
Lebanon 24
إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية من قاطنيه... شاهدوا بالصور ما جرى اليوم
05:17 | 2024-08-02
02/08/2024 05:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دبكة وتحية لبيروت والجنوب: "مياس" تُبهر العالم من جديد بحفلها الأول في لبنان.. شاهدوا الإبداع!
Lebanon 24
دبكة وتحية لبيروت والجنوب: "مياس" تُبهر العالم من جديد بحفلها الأول في لبنان.. شاهدوا الإبداع!
01:30 | 2024-08-02
02/08/2024 01:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:17 | 2024-08-02
الدفاع الأميركية: إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط
18:03 | 2024-08-02
هاريس تضم أعضاء بارزين بحملة أوباما إلى فريقها
16:26 | 2024-08-02
لماذا لا تتفق أميركا وإسرائيل بشأن إيران؟
16:23 | 2024-08-02
من لحظة وصول هنية الى طهران حتى اغتياله.. ممثل "حماس" يروي بالتفاصيل ما حصل
16:01 | 2024-08-02
رسمياً.. كامالا هاريس تحصد "العدد اللازم" للترشح عن الحزب الديمقراطي
16:00 | 2024-08-02
بعد اغتيالات إسرائيل.. هل ستنخرط أميركا في الحرب؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
03/08/2024 02:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
03/08/2024 02:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
03/08/2024 02:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24