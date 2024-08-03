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5 شهداء فلسطينيين بضربة إسرائيلية على طولكرم بينهم قيادي في حماس

Lebanon 24
03-08-2024 | 02:13
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أعلنت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، اليوم السبت، استشهاد قيادي في الحركة جراء ضربة إسرائيلية على سيارة بالضفة الغربية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت خلية مسلحين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه تم انتشال 4 جثث إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
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وقالت مصادر في حماس إن أحد قادة كتائب القسام في طولكرم استشهد في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركبة فلسطينية.

وأشارت التقارير إلى أن القيادي الشهيد في القصف الإسرائيلي هو هيثم نور الدين بليدي، البالغ من العمر 25 عاما، وهو من سكان مخيم طولكرم.
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