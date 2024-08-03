بعد زلزال ضرب الفلبين بقوة 6.8 درجات.. خبير جيولوجي يحذر الدول العربية! (صورة)





فقد أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على صفحته بـ"فيسبوك" أن زلزالا قويا ضرب بشدة 6.8 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشرقي للفلبين، وتبعه أكثر من 20 تابعاً خلال 3 ساعات بقوة تتراوح بين 2 إلى 5.3 درجة".

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وقال إنه "لم يحدث تسونامي، ومن المتوقع ألا تكون هناك خسائر كبيرة نظرا لاستعداد هذه الدول للزلازل، كما حدث زلزال أشد بقوة 7.3 درجة في شيلي 14 تموز الماضي ولم تحدث أضرار أيضا". عقب زلزال قوي بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ضرب الفلبين، اليوم السبت، حذر جيولوجي مصري الدول العربية من نوع مشابه من هذه الزلازل.فقد أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على صفحته بـ"فيسبوك" أن زلزالا قويا ضرب بشدة 6.8 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشرقي للفلبين، وتبعه أكثر من 20 تابعاً خلال 3 ساعات بقوة تتراوح بين 2 إلى 5.3 درجة".وقال إنه "لم يحدث تسونامي، ومن المتوقع ألا تكون هناك خسائر كبيرة نظرا لاستعداد هذه الدول للزلازل، كما حدث زلزال أشد بقوة 7.3 درجة في شيلي 14 تموز الماضي ولم تحدث أضرار أيضا".

"كود الزلازل"

كما أضاف أن "على الدول العربية الاحتياط بتنفيذ كود الزلازل ليس بنفس درجة دول المحيط الهادي ولكن بما يتناسب مع قوة ومدى تكرار الزلازل في كل دولة".



وتابع: "في 8 أيلول 2023 حدث زلزال المغرب بنفس قوة زلزال اليوم في الفلبين وراح ضحيته حوالي 3000 شخص، وبلغ عدد الجرحى 56741 شخصا، وتدمير أو تضرر 59674 منزلًا".



كذلك قال إنه "في تشرين الأول 1992 حدث زلزال في مصر بقوة 5.8 راح ضحيته 561 شخصا، وإصابة 12392، وتضرر مئات المنازل في 16 محافظة".

زلزال الفلبين

يذكر أن زلزالا بقوة 6.8 درجات حدث قبالة سواحل جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين، فجر اليوم السبت، بحسب ما أفاد مرصد الزلازل الأميركي، من دون أن يصدر تحذيرا من خطر حدوث تسونامي.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ مركز الزلزال يقع على عُمق 17 كيلومتراً وعلى بُعد حوالي 20 كيلومتراً من قرية بارسيلونا شرقي جزيرة مينداناو. (العربية)





