Advertisement

عربي-دولي

مع تصاعد التوترات... واشنطن تنشر مزيدا من السفن الحربية بالشرق الأوسط

Lebanon 24
03-08-2024 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1229986-638583030787778877.jpeg
Doc-P-1229986-638583030787778877.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة عقب تصاعد التوترات في المنطقة.

وقالت بنتاغون أن هذه الخطوة تأتي "لتخفيف احتمالات تصعيد إقليمي من جانب إيران" أو وكلائها.
Advertisement

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ في بيان، إن وزير الدفاع لويد أوستن "أمر بإدخال تعديلات على الموقف العسكري الأميركي بهدف تحسين حماية القوات الأميركية، وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتّحدة للردّ على شتّى الحالات الطارئة".

ويتزامن هذا التحرك مع تصاعد التوترات في المنطقة عقب اغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لدى حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

وسبق أن أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لصحيفة "واشنطن بوست"، بتمركز مدمرات أميركية في منطقة الخليج وشرق البحر المتوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفرق الهجوم البرمائي، وأكثر من 4 آلاف جندي من مشاة البحرية والبحارة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، أعادت الولايات المتحدة توجيه عدد من السفن الحربية المتمركزة في البحر الأحمر، التي تشن عمليات ضد الحوثيين في اليمن، إلى الخليج والبحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2024-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2024-08-03
13:30 | 2024-08-03
13:07 | 2024-08-03
12:42 | 2024-08-03
12:21 | 2024-08-03
11:38 | 2024-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24