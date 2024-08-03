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عربي-دولي
اتصال بين إيران ومصر.. وهذا ما جرى فيه
Lebanon 24
03-08-2024
|
14:39
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اتصل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري اليوم السبت، بوزير خارجية إيران المُكلف، علي باقري كني.
وذكر أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية، أن الاتصال يأتي في إطار الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف المعنية بهدف احتواء التصعيد القائم وتخفيف حده التوتر الذي يشهده الإقليم.
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وخلال الاتصال، رأى الوزير عبد العاطي أن "التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة غير مسبوقة وعلي قدر كبير من الخطورة، وتُنذر بتوسيع رقعة الصراع بشكل يُهدد استقرار دول المنطقة ومصالح شعوبها، وهو ما يتعين معه تحلي كافة الأطراف بالهدوء وضبط النفس للحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة".
وأعاد التأكيد على الموقف المصري الداعي إلى وقف الحرب على قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي لزيادة حدة التوتر والمواجهة في الإقليم، مؤكداً موقف مصر الرافض للسياسات التصعيدية الإسرائيلية، وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول، مشيرا إلى أن تلك السياسات لن تصب في مصلحة أي من الأطراف، ولن تؤدي إلا لتأجيج الصراع على النحو الذي يصعُب معه احتواء الأزمة.
من جانبه، أعرب وزير خارجية إيران المكلف عن تقديره للمبادرة المصرية بالتواصل، وحرصها على أمن واستقرار المنطقة، كما وجه باقري في نهاية الاتصال الشكر لوزير الخارجية المصري على مشاركته في مراسم تنصيب رئيس إيران الجديد. (سكاي نيوز)
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