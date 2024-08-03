وقعت أجزاء منه على السيارات.. انهيار جسر في السعودية فهل من وفيات؟ (فيديو)

قتل شخص وأصيب آخرون اليوم السبت، بعدما انهار جزء من جسر في محافظة جازان بجنوب غرب السعودية إثر سيول غزيرة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.



ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقاطع فيديو ملتقطة من الجو تظهر انهيار أجزاء من الجسر، وإطباقها على سيارة من اثنتين تواجدتا في المكان. كما تظهر مياه السيول المتدفقة وهي تحيط بقواعد الجسر من كافة الاتجاهات.

وأوضحت القناة أن المركز الوطني لسلامة النقل بدأ "التحقيق اللازم" في ملابسات انهيار جزء من الجسر.