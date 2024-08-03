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عربي-دولي

وقعت أجزاء منه على السيارات.. انهيار جسر في السعودية فهل من وفيات؟ (فيديو)

Lebanon 24
03-08-2024 | 15:38
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قتل شخص وأصيب آخرون اليوم السبت، بعدما انهار جزء من جسر في محافظة جازان بجنوب غرب السعودية إثر سيول غزيرة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقاطع فيديو ملتقطة من الجو تظهر انهيار أجزاء من الجسر، وإطباقها على سيارة من اثنتين تواجدتا في المكان. كما تظهر مياه السيول المتدفقة وهي تحيط بقواعد الجسر من كافة الاتجاهات.
 
وأوضحت القناة أن المركز الوطني لسلامة النقل بدأ "التحقيق اللازم" في ملابسات انهيار جزء من الجسر.
 
 
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وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية حذّر، من استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في محافظة جازان.

وعلى عكس حرارة تلامس 50 درجة مئوية في الرياض ومدن أخرى صيفاً، تشهد الأجزاء الجنوبية من المملكة أجواء باردة وتساقطاً للأمطار باستمرار.

ويرجع ذلك لتعرض المنطقة صيفا لرياح موسمية عالية الرطوبة محملة بالغيوم الركامية الرعدية والأمطار الغزيرة.

وتعد حوادث انهيار الطرق والجسور غير شائعة في السعودية، لانها تتمتع بشبكة طرق جيدة تربط بين مختلف مناطقها في الصحراء العربية الشاسعة. (الحرة)

عربي-دولي

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