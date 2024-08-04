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عربي-دولي

هاريس تحشد أسلحتها.. عمالقة الأعمال إلى جانبها

Lebanon 24
04-08-2024 | 08:50
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في الوقت الذي حرصت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية المحتملة على تأكيد علاقاتها الصارمة في التعامل مع البنوك، منذ أن كانت في منصب المدعي العام، فقد أقامت علاقات وثيقة، لم يدركها الكثيرون، مع عدد من اللاعبين الاقتصاديين الرئيسيين في وول ستريت.
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وبالإضافة إلى عدد قليل من المستشارين والمانحين الرئيسيين، هناك شخصيات بارزة أخرى في وول ستريت إلى جانب هاريس، حيث يقدمون المشورة بشأن السياسة والمجالات الأخرى، ويبرز من بينهم أربعة أشخاص رئيسيين.
 
ويعد راي ماكغواير هو أحد كبار المديرين التنفيذيين السود في وول ستريت. ولعب هو وزوجته كريستال ماكراري دوراً رئيسياً في تقديم هاريس لكبار الشخصيات في نيويورك في عام 2018، قبل حملتها الرئاسية الأولى.

وترشح الرجل البالغ من العمر 67 عاماً لمنصب عمدة مدينة نيويورك في عام 2021، وكان أحد المرشحين النهائيين في عام 2018 ليصبح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

كما كان لديه مسيرة مهنية طويلة في سيتي جروب، حيث أدار الخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات العالمية لمدة 13 عاماً وكان لاحقاً نائباً لرئيس مجلس الإدارة، قبل أن يغادر في عام 2020 لمتابعة السياسة.

وفي عام 2023، انضم إلى بنك الاستثمار لازارد، حيث تم تكليفه بجذب كبار المصرفيين. وقد التحق بالشركة في نفس العام الذي تم فيه تعيين بيتر أورزاج، وهو أيضاً من مؤيدي هاريس، ليكون الرئيس التنفيذي للبنك.

أما زوجة ماكغواير، كريستال ماكراري، فهي محامية ورائدة أعمال، تشارك في مشروع سينيكا، الذي يحفز النساء على التصويت في الولايات المتأرجحة. وعقدت تجمعاً لمؤيدي هاريس في وقت سابق من هذا العام.
 
من جهة أخرى، أصبحت شركة بول فايس إحدى أكبر شركات المحاماة في وول ستريت تحت إشراف براد كارب وتوسعت بسرعة جزئياً من خلال جذب كبار المحامين من المنافسين لتعزيز نموه. وكان الرجل البالغ من العمر 65 عاماً قد ترأس سابقاً وحدة التقاضي بالشركة. وقدمت الشركة الاستشارات في صفقات من بينها صفقة شيفرون البالغة قيمتها 53 مليار دولار لشراء شركة هيس واستحواذ شركة آي بي إم على شركة ريد هات بقيمة 33 مليار دولار.

ويتمتع بول فايس بعلاقات وثيقة منذ فترة طويلة مع الحزب الديمقراطي، ومن بينها مع زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك). وكذلك بوب شومر الأخ الأصغر لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو شريك منذ فترة طويلة في بول فايس.

وتعرف كارب على هاريس عندما كانت مدعية عامة في كاليفورنيا، ثم تعرف لاحقاً على زوجها دوج إيمهوف، وهو محامٍ أيضاً.
بالتوازي، لعب جون هينيس دوراً رئيسياً في تنظيم حملة جمع التبرعات الأخيرة في وول ستريت لصالح هاريس. وكان رئيساً للتمويل الوطني للحملة الرئاسية الأولى لها، كما تولى دوراً مشابهاً لحملة ماكغواير لمنصب رئاسة البلدية.

وبعد حوالي عقدين من العمل كشريك في مجموعة إعادة الهيكلة في شركة المحاماة Kirkland & Ellis، غادر هينيس البالغ من العمر 55 عاماً في عام 2021 لإطلاق C Street Advisory Group، وهي شركة استشارية تركز على مساعدة الشركات على إدارة الخلافات وتقديم المشورة بشأن المعاملات بما في ذلك إعادة الهيكلة. وقد أطلق الشركة مع أشخاص التقى بهم أثناء جمع التبرعات لهاريس وديمقراطيين آخرين. (الخليج)


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