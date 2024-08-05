بيلوسي بعد اتهامها بدفع بايدن للانسحاب: "يعرف أنني أحبه كثيراً"

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي إن الولايات المتحدة يجب أن تكرم الرئيس جو بايدن بإضافة صورة وجهه إلى جبل راشمور الشهير حيث نُحتت أوجه 4 من أشهر الرؤساء التاريخيين للبلاد. كما دافعت بيلوسي عن نفسها، وأكدت أنها لم تدر عملية "لإسقاط" بايدن من السباق الرئاسي.

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وقالت بيلوسي في مقطع تم بثه على برنامج "CBS Sunday Morning Show"، إن بايدن هو "رئيس مهم للغاية للولايات المتحدة، وهو رئيس من نوع القادة المنحوتين في جبل راشمور".

وعندما سُئلت عما إذا كان الرئيس الحالي يستحق حقاً شرف نقش صورته على الصخر في النصب التذكاري الوطني الشهير في داكوتا الجنوبية إلى جانب الرؤساء السابقين جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وأبراهام لينكولن وروزفلت، ردت بالقول: "يمكنك إضافة بايدن".

يذكر أن بايدن ولد في عام 1942 بعد عام تقريباً من اكتمال بناء جبل راشمور.





وجاء تمجيد بيلوسي لبايدن أثناء دفاعها عن نفسها بوجه الاتهامات التي تؤكد أنها دفعت بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي. وقالت في هذا السياق إن بايدن "كان في وضع جيد لاتخاذ أي قرار في ذلك الوقت".

واضطر بايدن إلى التخلي عن مساعيه لإعادة انتخابه الشهر الماضي بعد أشهر من الجدل حول قدرته العقلية والجسدية على الحكم، وهي الأزمة التي تسارعت بسبب أدائه الكارثي في المناظرة ضد خصمه الجمهوري دونالد ترامب في حزيران.

وألمح ترامب سابقاً إلى أنه يستحق أن يكون على جبل راشمور، فقال مازحاً: "يبدو وكأنه فكرة جيدة بالنسبة لي" عندما سئل عن الاحتمال.

لكنه نفى تقريراً يفيد بأن إدارته تواصلت ذات مرة مع حاكمة ولاية ساوث داكوتا الجمهورية كريستي نويم لمحاولة تحقيق ذلك. كما شبّه ترامب نفسه أيضاً بلينكولن وغيره من الرؤساء التاريخيين.

وتأتي إشادة بيلوسي ببايدن مع انتشار الشائعات حول قيامها بإدارة مخطط انسحابه من سباق 2024، من وراء الكواليس.

وقالت بيلوسي: "كانت وجهة نظري كلها هي دعم كل ما يقرره هو، ولكن يجب أن يكون لدينا حملة أكثر عدوانية".

وأضافت بيلوسي: "ما أقوله هو أنني كنت أثق في أن الرئيس سيتخذ الخيار الصحيح مهما كان ذلك.. ومهما كان ذلك، سندعمه".

وظهرت تقارير مؤخراً عن أن بايدن "غاضب" من بيلوسي بسبب دورها المزعوم من وراء الكواليس.

وسئلت بيلوسي يوم الأحد عن مزاج بايدن تجاهها، وقالت: "إنه يعرف أنني أحبه كثيراً". (العربية)