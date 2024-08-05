استعد جهاز الشاباك لتشغيل مخبأ القيادة تحت الأرض في القدس، ليبقى كبار القادة السياسيين فيه، وسط ترقب هجوم إيراني رداً على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال تواجده بالعاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي.

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وبحسب الموقع، فإن مخبأ القيادة يتيح البقاء لفترة طويلة حيث إنه محصن ضد جميع أنواع الذخائر الموجودة، ومجهز بكافة وسائل القيادة والسيطرة، ومتصل بالحفرة في كيريا وبجميع الغرف الحربية الأخرى.



ويقع المخبأ في أعماق الأرض في القدس وهو محمي ضد أي خطر: الزلازل، والتهديدات النووية والكيميائية والبيولوجية والتقليدية، وبالطبع التهديدات السيبرانية، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.



وقبل 5-6 سنوات، دعا نتنياهو الحكومة عدة مرات في الجمعية العامة، لكن ذلك تم في زمن السلم وليس في الحرب.



من جهتها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن "هناك تقديرات بأن إيران تمتلك صواريخ باليستية متطورة جدًا قد تهاجم بها إسرائيل منها شهاب 3 وخيبر شكن".



وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، توقعات عن مصادر أميركية و"إسرائيلية"، بأن تنفذ إيران هجومًا يستهدف إسرائيل بدءًا من الاثنين.



الموقع ذكر، أن "ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قالوا إنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت قريب، وقد يكون ذلك بدءًا من غد الاثنين".



والسبت، قالت هيئة البث العبرية إن الاحتلال يستعد لرد منسق بين إيران والأحزاب والجماعات في اليمن ولبنان وسوريا والعراق.



وأضافت أن الرد قد يشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.



وتترقب إسرائيل ردًا عسكريًا من إيران و"حزب الله" وحركة حماس، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وتبني تل أبيب اغتيال القيادي البارز ب"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء. (عربي بوست)