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عربي-دولي

جنرال فرنسي: نواجه صعوبات في نقل القوات في أوروبا

Lebanon 24
05-08-2024 | 03:55
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أشار الجنرال الفرنسي بيرتران توجوز إلى صعوبة نقل القوات العسكرية في بين دول أوروبا، نظرا للمشاكل البيرقراطية وضعف البنية التحتية اللازمة لذلك.


وكتبت صحيفة "بوليتيكو": "اعترف توجوز بأن يكون تحسين القدرة على التنقل العسكري أمرا صعبا، لأن قواعد النقل والجمارك تعد امتيازا وطنيا في الأصل".
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وذكرت الصحيفة أن العقبات الرئيسية التي تعرقل نقل المعدات العسكرية في أوروبا هي عدم كفاية البنية التحتية ونقص قدرة النقل.
ونقلت عن تصريح الجنرال قوله إن الجيش الفرنسي نسي خلال عقود الحروب في أفغانستان وإفريقيا طريقة نقل المعدات العسكرية بالقطارات، وإن القوات المسلحة الفرنسية مضطرة لدفع نحو 30 مليون يورو سنويا لضمان وصولها إلى القطارات العابرة للقارات.
وفي وقت سابق أفادت صحيفة "ستامبا" الإيطالية نقلا عن مصدر في الاستخبارات الغربية بأن الممرات للنقل السريع للقوات الأميركية في أوروبا في حالة اندلاع نزاع مباشر بين حلف "الناتو" وروسيا تضم 3 اتجاهات وهي الأبنين والدول الاسكندنافية والبلقان. (روسيا اليوم)
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