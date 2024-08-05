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عربي-دولي

نائبٌ مولدوفي تُوفِيَ صباح اليوم... لدغته الدبابير وأُصيب بالحساسيّة! (صورة)

Lebanon 24
05-08-2024 | 09:58
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تُوفِيَ عضو البرلمان المولدوفي يوري باسات الذي كان يشرف على الزراعة وصناعة الأغذية، نتيجة حساسية مفرطة بعدما لدغته دبابير.

وقال المكتب الصحفي لحزب "العمل والتضامن" الحاكم الذي كان النائب عضوا فيه في بيان: "ببالغ الألم نعلن وفاة زميلنا النائب يوري باسات، نائب رئيس لجنة الزراعة والصناعة الغذائية. توفي في هذا الصباح بسبب صدمة الحساسية الناجمة عن لدغات الدبابير". (روسيا اليوم)
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وفاة برلماني مولدوفي تعرض للدغ الدبابير
 

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