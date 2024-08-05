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عربي-دولي

رئيس وزراء بريطانيا يهاجم ماسك.. اليكم السبب

Lebanon 24
05-08-2024 | 13:05
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هاجم المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين الملياردير إيلون ماسك بعد أن زعم أن «الحرب الأهلية أمر لا مفر منه» في المملكة المتحدة.
وقال المتحدث إنه «لا يوجد مبرر» لتصريح ماسك، مشدداً على أن مثيري الشغب «لا يتحدثون باسم بريطانيا».
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وكتب ماسك هذه التغريدة عبر منصة «إكس» رداً على مقطع فيديو لمتظاهرين يطلقون الألعاب النارية على الشرطة نشره آشلي سانت كلير، المعلق اليميني، الذي ادعى أن الاضطرابات أظهرت «آثار الهجرة الجماعية والحدود المفتوحة».
ورد ماسك أن «حدوث الحرب الأهلية أمر لا مفر منه»، بينما علق أيضاً بعلامة تعجب على منشور منفصل للألعاب النارية تم إطلاقها أثناء أعمال الفوضى في ليفربول.
ورداً على سؤال حول هذه التغريدة، قال المتحدث: «لا يوجد مبرر لتصريحات كهذه، وما رأيناه في هذا البلد هو بلطجة منظمة وليس لها مكان سواء في شوارعنا أو عبر الإنترنت».
وأضاف: «كما قالت وزيرة الداخلية، نحن نتحدث عن أقلية من البلطجية الذين لا يتحدثون باسم بريطانيا. ورداً على ذلك، رأينا بعضاً من أفضل الأفراد في مجتمعاتنا يخرجون وينظفون الفوضى والاضطراب الذي أحدثه أولئك الذين لا يتحدثون باسم بلدنا». (الشرق الأوسط)
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