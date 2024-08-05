27
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس وزراء بريطانيا يهاجم ماسك.. اليكم السبب
Lebanon 24
05-08-2024
|
13:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
هاجم المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين الملياردير إيلون ماسك بعد أن زعم أن «الحرب الأهلية أمر لا مفر منه» في المملكة المتحدة.
وقال المتحدث إنه «لا يوجد مبرر» لتصريح ماسك، مشدداً على أن مثيري الشغب «لا يتحدثون باسم بريطانيا».
Advertisement
وكتب ماسك هذه التغريدة عبر منصة «إكس» رداً على مقطع فيديو لمتظاهرين يطلقون الألعاب النارية على الشرطة نشره آشلي سانت كلير، المعلق اليميني، الذي ادعى أن الاضطرابات أظهرت «آثار الهجرة الجماعية والحدود المفتوحة».
ورد ماسك أن «حدوث الحرب الأهلية أمر لا مفر منه»، بينما علق أيضاً بعلامة تعجب على منشور منفصل للألعاب النارية تم إطلاقها أثناء أعمال الفوضى في ليفربول.
ورداً على سؤال حول هذه التغريدة، قال المتحدث: «لا يوجد مبرر لتصريحات كهذه، وما رأيناه في هذا البلد هو بلطجة منظمة وليس لها مكان سواء في شوارعنا أو عبر الإنترنت».
وأضاف: «كما قالت وزيرة الداخلية، نحن نتحدث عن أقلية من البلطجية الذين لا يتحدثون باسم بريطانيا. ورداً على ذلك، رأينا بعضاً من أفضل الأفراد في مجتمعاتنا يخرجون وينظفون الفوضى والاضطراب الذي أحدثه أولئك الذين لا يتحدثون باسم بلدنا». (الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها بالمايوه.. نادين الراسي في أحضان شاب وسيم هذه هويته (صورة)
Lebanon 24
بعد إطلالتها بالمايوه.. نادين الراسي في أحضان شاب وسيم هذه هويته (صورة)
04:21 | 2024-08-05
05/08/2024 04:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أبيض قصير.. مُذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
بفستان أبيض قصير.. مُذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية تعرفوا إلى عريسها (صور)
01:53 | 2024-08-05
05/08/2024 01:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجاراتٌ قوية تسمع في بيروت والجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية
Lebanon 24
إنفجاراتٌ قوية تسمع في بيروت والجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية
04:47 | 2024-08-05
05/08/2024 04:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
Lebanon 24
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
12:18 | 2024-08-05
05/08/2024 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
14:00 | 2024-08-05
05/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:30 | 2024-08-05
سجن 4 مرشّحين محتملين للانتخابات الرئاسية في تونس
18:42 | 2024-08-05
مجموعة السبع شدّدت على ضرورة خفض التوتّر في الشرق الأوسط
17:46 | 2024-08-05
هجوم على قاعدة عين الأسد في العراق
17:19 | 2024-08-05
بلينكن: التصعيد ليس من مصلحة أحد
16:50 | 2024-08-05
إسرائيل تصادر 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية
16:38 | 2024-08-05
سماع دوي 3 انفجارات في منطقة إيرانية.. هل من هجوم؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
06/08/2024 02:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
06/08/2024 02:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
06/08/2024 02:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24