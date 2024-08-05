نيجيريا توصي رعاياها بعدم السفر إلى بريطانيا

Advertisement

أوصت نيجيريا مواطنيها إلى تجنب السفر إلى بريطانيا بسبب احتجاجات اليمين المتطرف منذ 30 تموز الماضي.وقالت الخارجية النيجيرية في بيان، الاثنين، إن العنف في بريطانيا وصل إلى "مستويات خطيرة"، وأن هذا يتضح من الهجمات على قوات الأمن والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.ودعا البيان النيجيريين في المملكة المتحدة إلى توخي المزيد من الحذر وتجنب التواجد في الفعاليات السياسية والاحتجاجات والمسيرات أو التجمعات، وعدم التواجد في المناطق المزدحمة.وتكثفت الاحتجاجات التي نظمتها رابطة الدفاع البريطانية اليمينية المتطرفة بعد حادثة طعن وقعت في مدينة ساوثبورت مطلع الأسبوع الحالي. (الاناضول)