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عربي-دولي
وزير الخارجية المصري يطالب واشنطن بـ"الضغط على إسرائيل"
Lebanon 24
05-08-2024
|
15:04
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أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، الإثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، للتشاور بشأن التصعيد الجاري في المنطقة وسبل احتوائه.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن "عبد العاطي أحاط نظيره الأميركي بالاتصالات التي قام بها مع وزراء خارجية عدد من دول الإقليم، بمن فيهم وزيرا خارجية إيران ولبنان، فضلا عن اتصالاته مع وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية بهدف احتواء التصعيد الجاري".
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كما أكد وزير الخارجية المصري "على ضرورة ممارسة جميع الأطراف لضبط النفس، وتجنيب المنطقة مخاطر عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها، وطالب نظيره الأميركي بالضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة حافة الهاوية، والإنخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".
وأضاف المتحدث الرسمي أن "الاتصال تطرق إلى الموقف بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار والجهود المصرية/ القطرية/ الأميركية المبذولة في هذا الشأن، حيث تم تبادل الرؤى والتقييم، والاتفاق على استمرار الجهود والتنسيق من أجل تشجيع الأطراف على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت، لاسيما وأن التوصل لمثل هذا الاتفاق وما يرتبط به من تفاهمات، من شأنه أن يخفف من حدة التوتر الإقليمي القائم وينزع فتيل الأزمة".
هذا واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق عن قرب خلال الفترة القادمة دعما لجهود التهدئة. (سكاي نيوز)
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