زاخاروفا تعلق على تقارير متعلقة بمحاولة اغتيال ترامب

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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم، على آخر التقارير الواردة حول محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.وقالت زاخاروفا في منشور عبر "تيليغرام إن تفاصيل التحقيقات الأخيرة المنشورة حول محاولة اغتيال ترامب مثيرة للاهتمام وتكشف عن سلوك الشرطة الأمريكية "الغريب والمثير للريبة".ووفقا لها فإن "تفاصيل التحقيقات في محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب تنتقل من فئة "المثيرة للاهتمام" إلى "المثيرة للدهشة".ولفتت إلى أن صحافيي صحيفة "نيويورك تايمز" تمكنوا من الوصول إلى مراسلات شرطة بنسلفانيا واكتشفوا تفاصيل "جامحة" و"مثيرة للاهتمام ".وأضافت: "اتضح أن الشرطة كانت تتبادل صور المسلح توماس ماثيو كروكس لأكثر من ساعة ونصف قبل إطلاق النار على ترامب، فقد كان كروكس يتجول في المجمع الذي من المقرر أن يتحدث فيه المرشح الرئاسي ويقوم بقياس المسافات".وشددت على أن كروكس الذي من الواضح أنه لا ينتمي لأفراد الأجهزة الأمنية التي تسهر على أمن الحدث كان يتجول ببساطة مع جهاز قياس المسافات في اليوم السابق لظهور ترامب في العلن".كما لفتت الانتباه إلى المزيد من الحقائق "المذهلة"، وهي أن كروكس كان، عشية الحدث، يبحث عبر الإنترنت عن معلومات حول المسافة التي تفصل بين جون كينيدي ولي هارفي أوزوالد، وأنه كانت لديه طائرات مسيرة خاصة به أطلقها قبل انطلاق التجمع في ولاية بنسلفانيا. (روسيا اليوم)