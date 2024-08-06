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أعلنت الولايات المتحدة انها تستعد لنشر سرب يتألف من 16 إلى 24 طائرة من طراز "إف 22" المعروفة بالشبح في المنطقة هذا الأسبوع، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول دفاعي أميركي.وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، الأربعاء الماضي، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري البارز في حزب الله.وتتهم إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية، وتوعدتا ومعهما حزب الله بالانتقام.وقالت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة.وبحسب ما ذكر نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي جوناثان فاينر في حديث لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، فإن "الهدف العام هو خفض حدة التوتر في المنطقة إلى جانب الردع وصد تلك الهجمات، وتجنب صراع إقليمي".وشدد فاينر على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لكل الاحتمالات.وقبل أيام، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمليات نشر عسكري دفاعي أميركي جديدة. (سكاي نيوز)