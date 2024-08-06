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عربي-دولي
على وقع ترقب الردّ الايراني.. موسكو تسلم طهران أنظمة دفاع جوي
Lebanon 24
06-08-2024
|
04:11
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وسط توتر تعمل روسيا على زيادة إمداداتها من الأسلحة إلى حليفتها إيران، حيث تقوم بتزويدها بأحدث الأسلحة الروسية.
فقد ذكر مسؤولون إيرانيون، أن طهران طلبت من موسكو أنظمة دفاع جوي متطورة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء.
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كما قالوا "روسيا بدأت في تسليمنا رادارات ومعدات دفاع جوي".
من جانبها، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن عدة طائرات نقل عسكرية روسية من طراز Il-76 هبطت في طهران خلال الـ48 ساعة الماضية.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى طهران لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
تأتي الزيارة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبل أيام في العاصمة الإيرانية طهران.
وعززت إسرائيل، التي لم تعلن رسميا مسؤوليتها عن اغتيال هنية، حالة التأهب لدى قواتها وبمرافقها الحيوية إلى أقصى درجة تحسبا لرد إيراني.
فيما تصاعدت التوقعات بأن تشن إيران ضربات انتقامية ضد إسرائيل في الأيام المقبلة ردا على اغتيال هنية.
يشار إلى أن موسكو تعمل على تعزيز علاقاتها مع طهران منذ بداية الهجوم الروسي لأوكرانيا، وتقول إنها تستعد لتوقيع اتفاقية تعاون واسعة النطاق مع إيران.
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