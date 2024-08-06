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عربي-دولي

للمرة السادسة.. فوز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

Lebanon 24
06-08-2024 | 07:28
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فاز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد حصوله على 69 صوتا من أصل 137، متفوقا على محمد تكالة الذي حصل على 68 صوتا.
 
وانطلقت الجلسة رقم 101 للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بحضور 135 عضوا.
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وحصل خلاف كبير في المجلس بعد فوز المشري، وسط تهديدات بالانسحاب إثر إلغاء صوت لتكالة، وسط انقسام حاد بين الأعضاء.

ولوح المشري وكتلته بالانسحاب من المجلس في حال تم إعادة التصويت، ما ينذر بمزيد من الأزمات السياسية في البلاد. (روسيا اليوم) 

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