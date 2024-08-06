للمرة السادسة.. فوز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

فاز خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد حصوله على 69 صوتا من أصل 137، متفوقا على محمد تكالة الذي حصل على 68 صوتا.



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وحصل خلاف كبير في المجلس بعد فوز المشري، وسط تهديدات بالانسحاب إثر إلغاء صوت لتكالة، وسط انقسام حاد بين الأعضاء.



ولوح المشري وكتلته بالانسحاب من المجلس في حال تم إعادة التصويت، ما ينذر بمزيد من الأزمات السياسية في البلاد. (روسيا اليوم) وانطلقت الجلسة رقم 101 للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بحضور 135 عضوا.وحصل خلاف كبير في المجلس بعد فوز المشري، وسط تهديدات بالانسحاب إثر إلغاء صوت لتكالة، وسط انقسام حاد بين الأعضاء.ولوح المشري وكتلته بالانسحاب من المجلس في حال تم إعادة التصويت، ما ينذر بمزيد من الأزمات السياسية في البلاد. (روسيا اليوم)