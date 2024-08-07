الجيش الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية (فيديو)

شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية طالت عشرات المنازل، وتخللتها مواجهات واشتباكات مع الفلسطينيين.



وأصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.



وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن فتى (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي بالقدم، فيما أصيب آخر (18 عاما) بشظايا رصاص في الخاصرة، وشاب (20 عاما) بشظايا رصاص حي باليد.



وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.



واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم قلنديا الذي يقع على بعد 11 كم إلى الشمال من مدينة القدس المتحلة و5 كم إلى الجنوب من مدينة رام الله.

وداهمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في المخيم فجر اليوم الأربعاء واعتقلت عددا من المواطنين.

📹 قوات الاحتلال تعيث خراباً بمحتويات منزل عائلة الشاب محمود اللوزي من مخيم قلنديا شمال #القدس قُبيل اعتقاله صباح اليوم pic.twitter.com/58ekuNXyt9 — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 6, 2024 Advertisement

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات قفين وزيتا وباقة الشرقية شمال مدينة طولكرم، واعتقلت شابا من بلدة زيتا.



كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة علار شمال مدينة طولكرم واعتقلت شابا منها، كما اقتحمت مدينة قلقيلية. (روسيا اليوم)