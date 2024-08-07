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موسكو تُسقط صواريخ ومسيّرات أوكرانية فوق هذه المقاطعات

Lebanon 24
07-08-2024 | 02:06
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أكدت روسيا اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت 4 صواريخ و5 طائرات مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي كورسك وروستوف، وذلك غداة صد هجوم أوكراني بالدبابات استهدف مقاطعة كورسك.

من ناحية ثانية، ذكرت وسائل إعلام روسية أن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر 11 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق كورسك و3 مناطق روسية أخرى، غير أنه لم حتى الآن تفاصيل حول هذه الأنباء.
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إلى ذلك، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، اليوم الأربعاء، بإسقاط قوات الدفاع الجوي 4 صواريخ أوكرانية في المقاطعة، مشيرا إلى أن اثنين منهما كانا قد أطلقا في وقت سابق.

وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين أوكرانيين آخرين في مقاطعة كورسك"، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وكان سميرنوف أشار في وقت سابق إلى إسقاط صاروخين في الساعة 23:18 بتوقيت موسكو.

وفي وقت لاحق من فجر الأربعاء، أعلن سميرنوف عن إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء المقاطعة.

وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي 3 طائرات بدون طيار أوكرانية".

ودعا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات الأوكرانية ولمسها في حال العثور عليها.(سكاي نيوز)


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