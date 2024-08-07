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ذكرت صحيفة "The Atlantic" الأميركية أن "إيران أطلقت مئات الصواريخ والطائرات من دون طيار على إسرائيل في نيسان على أمل تغيير قواعد الاشتباك، لكن هذه الآمال تبددت الأسبوع الماضي عندما أدت عملية نُسبت إلى إسرائيل إلى مقتل إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس، على الأراضي الإيرانية. إذاً، يبدو أن النظام الإيراني يستعد الآن لشن هجوم جديد على إسرائيل، وهو الهجوم الذي يعتقد المسؤولون الغربيون أنه وشيك. ظل النظام الإيراني يهدد منذ عقود بتدمير إسرائيل، لكن الاستعداد لضربها بشكل مباشر أمر جديد، ويستند إلى حسابات جديدة من قبل النخب الأمنية والعسكرية للنظام".وبحسب الصحيفة، "قال الخبير في الشؤون الإيرانية مصطفى نجفي إن النظام الإيراني أصبح أكثر استعدادًا للانخراط بشكل مباشر مع إسرائيل ليس بسبب الحماسة الأيديولوجية، ولكن لأنه يسعى إلى منع إسرائيل من تغيير ميزان القوى في المنطقة.ولتحقيق هذه الغاية، قال نجفي، إن إيران مستعدة للدخول في "حرب إقليمية شاملة"، وأضاف أن هجمات نيسان لم تكن مصممة للتسبب في أي خسائر، لكن الهجوم القادم "ربما يكون أكثر حسما وأكثر إيلاما". إن وجهات النظر المتشددة تدعم دعم إيران للمجموعات المناهضة لإسرائيل التي تسميها "محور المقاومة"، ومن المرجح أن تكون هذه المبادئ منتشرة على نطاق واسع داخل قيادة الحرس الثوري الإسلامي".وتابعت الصحيفة، "هذه المواقف ليست موحدة عبر المؤسسة الإيرانية. ففي الأيام القليلة الماضية، حتى مع قرع طبول الحرب أعلى من أي وقت مضى، رفع البعض داخل المؤسسة الإيرانية أصواتهم للحث على رد فعل حذر على اغتيال هنية. ويزعم هؤلاء المنشقون أن الهجوم الإسرائيلي هو محاولة لمنع حكومة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الجديدة من إصلاح علاقات إيران مع دول المنطقة والغرب، كما ويحثون إيران على بذل كل ما في وسعها لمنع توسيع الصراع الإقليمي. وكان جوهر هذه الحجة واضحاً في رد فعل جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق، على مقتل هنية. واتهم ظريف في منشور له عبر حسابه على "اكس" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "دفع المنطقة والعالم إلى حافة الكارثة". كما وحث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على "التوقف عن حماية جنون نتنياهو والانضمام إلى العالم في إنهاء فوضاه الانتحارية"."وأضافت الصحيفة، "سرعان ما تعرض ظريف للهجوم لأنه ركز غضبه على نتنياهو وليس على إسرائيل ككل، ولفصل الولاياتالمتحدة عن إسرائيل. وعلى النقيض من ذلك، ادعى الرد الرسمي للنظام أن الولايات المتحدة كانت متواطئة في الاغتيال، على الرغم من نفي أميركا. وقد طرحت شخصيات أخرى قريبة من بيزشكيان القضية بشكل أكثر صراحة. وأعلن حسين مرعشي، نائب الرئيس السابق ورئيس حزب إصلاحي بارز، أنه يتعين على إيران أن تعمل مع دول في الشرق الأوسط وأوروبا، وكذلك مع "أجزاء من الحكومة الأميركية"، لإسقاط نتنياهو. وقال مرعشي للصحفيين إن على ايران الرد عسكريا على الاغتيال، "لكن فقط إذا لم نتحرك داخل الفخ الذي نصبه حكام إسرائيل ولا نساعد في توسيع نطاق الحرب،وهو ما يريده نتنياهو"."وبحسب الصحيفة، "من جانبه، زعم حميد رضا دهقاني، سفير إيران السابق في قطر، أن نتنياهو قتل هنية لإطالة أمد الحرب في غزة، وتقويض الحكومة الإيرانية الجديدة، وتعزيز فرص فوز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وحذر من أن الرد الإيراني "بدون حكمة" سيساعد نتنياهو على تحقيق أهدافه. ولكن هل ستحدث أي من أصوات الحذر وضبط النفس هذه فرقاً؟ قال مستشار سياسي مقرب من وزير الخارجية السابق، شريطة عدم الكشف عن هويته لكاتب المقال: "ظريف ورفاقه يطرحون قضيتهم،لكن المتشددين لا يتظاهرون حتى بالاستماع". وأضاف: "الأمور لا تبدو جيدة على الإطلاق". باعتباره رئيساً لمجلس الأمن القومي الإيراني، ينبغي أن يكون لبيزيشكيان، من الناحية الفنية، دور ما على الأقل في هذا الخلاف، لكنه يفتقر إلى أي خبرة في السياسة الخارجية، وبالتالي، فمن غير المرجح أن يكون مؤيداً قوياً لآراء ظريف، خاصة أنه أعلن مراراً وتكراراً ولاءه الأساسي للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وقال المستشار السياسي: "لا أحد يعرف ما يجري في مكتب خامنئي"."