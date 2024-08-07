45 قتيلًا إثر سيول جارفة بمحافظتَي الحُديدة وتعز في اليمن

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قضى 45 شخصا في اليمن في الأيام الأخيرة جراء سيول جارفة تسببت بها أمطار غزيرة، بحسب حصيلة بناء على أرقام أعلنها، الأربعاء، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومحافظ الحُديدة الواقعة في الغرب.وكتبت الوكالة الأممية عبر منصة إكس: "تسببت الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غرب)، في 2 أغسطس، في تضرر نحو 10 آلاف شخص وتسببت في 15 حالة وفاة".وأعلن محافظ الحديدة محمد قحيم لقناة "المسيرة" التابعة للمتمردين الحوثيين، عن "30 حالة وفاة و5 مفقودين".(الحرة)